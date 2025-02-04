РФ змінила напрямок перекидання техніки через Маріуполь: куди тепер спрямовують резерви

Керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко розповів, що Росія продовжує перекидати військову техніку через Маріуполь, однак останніми днями напрямок руху змінився.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Donpress.

Це може свідчити про підготовку нового наступу. За його словами, російські військові активізували перекидання боєкомплектів і техніки, яка раніше не використовувалася. Основний напрямок руху — Розівсько-Пологівська агломерація.

«Везуть невеликими колонами, що складаються з приблизно 10 транспортних засобів. Їдуть від 1 до 3 тягачів, які везуть колісну техніку. Відразу за ними вантажівки з боєкомплектом або з мотлохом, який везуть на лінію фронту, а також великі паливозаправники. Вони тягають величезними цивільними цистернами», — зауважив він.

Кілька тижнів тому в цей район, а також у Токмак і Розівку окупанти масово перекидали живу силу з території окупованого Криму. Тепер туди прямують військова техніка та боєприпаси.

«Ми припускаємо, що таким чином ворог намагається накопичити резерви для можливого наступу на окремих ділянках фронту в Запорізькій області», — зазначив Андрющенко.

Однією з імовірних цілей може стати Гуляйполе, однак, на думку експерта, наразі у російських військ недостатньо сил для розгортання повномасштабних бойових дій, подібних до тих, що відбуваються в районі Покровська.

При цьому особливе значення має ситуація у Великій Новосілці, де йдуть запеклі бої. Наразі російські війська там опинилися у вогневому мішку, але якщо їм вдасться встановити повний контроль над цим населеним пунктом, у них може з’явитися додатковий резерв для посилення наступальних дій.

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