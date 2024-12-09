Падіння режиму Асада в Сирії: які наслідки це матиме для Росії

Втім, це не єдиний негативний момент для Росії. Первая Лента з посиланням на Politexpert розповідає, які наслідки падіння режиму Асада в Сирії матиме для Росії.

Втрата ролі на Близькому Сході

Росія значною мірою позбулася статусу вагомого гравця, адже Сирія була її ключовим союзником у регіоні. Без режиму Асада Росія не зможе впливати на ключові країни регіону (Іран, Туреччина, Саудівська Аравія та Ізраїль), як раніше.

Крім того, Росія втратила роль противажника США у регіоні, що зміцнює позиції Вашингтона та його союзників (Ізраїлю, Саудівської Аравії та ОАЕ).

Втрата стратегічних військових баз

Хоч цього зараз ще не сталося, але, дуже ймовірно, станеться у найближчий час. Військові бази у Тартусі та Хмеймімі — це, в першу чергу, логістичний хаб ля створення російської присутності у Середземному морі, на Близькому Сході і в Африці. Майже всі операції в Африці обслуговувалися через сирійські хаби. Тому втрата цих баз унеможливлюж оперативне реагування на конфлікти в регіоні.

Економічні втрати

Росія інвестувала мільярди доларів у підтримку Асада, сподіваючись на довгострокові економічні вигоди.

Добрива . У Сирії знаходиться одне з найбільших родовищ у світі фосфатів, які Росія видобувала,. А фосфати — важливий елемент глобальної продовольчої безпеки.

. У Сирії знаходиться одне з найбільших родовищ у світі фосфатів, які Росія видобувала,. А фосфати — важливий елемент глобальної продовольчої безпеки. Нафта . Компанія «Стройтрансгаз» (підконтрольна Геннадію Тимченку), отримала права на розробку ключових нафтогазових родовищ у Сирії.

. Компанія «Стройтрансгаз» (підконтрольна Геннадію Тимченку), отримала права на розробку ключових нафтогазових родовищ у Сирії. Логістика . У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт Путін хотів використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій.

. У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт Путін хотів використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Крах регіонального наркотрафіку. Сирія була центром виробництва фенетиліну, відомого також як каптагон, синтетичної речовини, яку потім транспортували до Європи та країн Близького Сходу. Росія виступала у ролі «акціонера» цього потоку. Тепер це джерело кешу для Росії буде заблоковане.

Посилення впливу Ердогана і послаблення ролі Ірану теж завдасть нищівного удару по енергетичним і політичним амбіціям Тегерана і Москви. Іран втратив ключового партнера, що знижує його вплив на Близькому Сході. Тепер Ердоган матиме контроль над майже всіми чорноморськими і середземноморськими нафтогазовим маршрутами.

Полегшення для Європи

Росія також втратила інструмент шантажу ЄС через контроль трафіку людей і енергоресурсів. Путін планував використовувати Сирію для транспортування нафти та газу до Середземного моря, що могло б забезпечити доступ до європейських ринків.

Усе це в комплексі вказує на падіння глобального впливу Росії. Падіння Асада дискредитувало Росію як надійного партнера для інших диктатур. Крах режиму всього за декілька тижнів продемонстрував, що Кремль не може ефективно утримувати свої активи.

Колапс сирійського проекту продовжив руйнувати міф про «непереможність» Росії і демонструє обмеженість її глобального впливу.

Як події в Сирії вплинуть на війну в Україні

В зв’язку з подіями в Сирії багато людей задають питання, чи можуть російські сили з Сирії посилити окупаційну армію в Україні. Експерти вважають, що ці сили не можуть суттєво вплинути на хід війни в Україні. Справа в тому, що більшість російських військ у Сирії — це фахівці з авіації, ППО та інженерних підрозділів, які погано адаптовані до потреб фронту тут. Крім того, виникли проблеми х евакуацією техніки Сирії.

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