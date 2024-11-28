Чому Ізраїль вводить «надзвичайний стан»

Держава проводитиме контроль завищених цін та недотримання деякими торговими мережами встановлених державою правил торгівлі. Особливий режим вводиться на 45 днів. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Ще у вівторок, 26 листопада, міністр економіки Ізраїлю Нір Баркат оголосив про запровадження «надзвичайного стану» у сфері торгівлі для запобігання подальшому зростанню цін. Очікується, що протягом тижня будуть введені заходи контролю за цінами на низку товарів для запобігання їх необґрунтованому подорожчанню.

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До переліку товарів, ціни на які повинні залишитись без змін: мінеральна вода, рис, макарони, канолова олія, консерви тунця та кукурудзи, шоколадна паста, дитяче харчування, пшеничне борошно вищого ґатунку, безглютенове борошно, цукор, зубні пасти, жіночі гігієнічні прокладки, рідке мило для тіла і туалетний папір.

Варто зазначити, що під час перевірки у деяких магазинах уже виявили серйозні порушення закону про захист прав споживачів. Зокрема великій торговій мережі «Рамі Леві» загрожує штраф у розмірі майже 900 000 шекелів ($246 тис.) за порушення Закону про захист прав споживачів.

Розслідування, проведене Управлінням захисту прав споживачів, встановило: не на всіх товарах у магазині були присутні цінники, що суперечить вимогам закону. Крім того, вартість на найменування товарів була вказана без ПДВ, що також є порушенням положень закону. Також у торговому залі не були представлені дані про продукти харчування, ціни на які регулює держава, як того вимагають закон і правила про обов’язкове розкриття інформації про товари, що субсидуються.

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