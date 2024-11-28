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Чому Ізраїль вводить «надзвичайний стан»

Щоб знизити ціни, в Ізраїлі вирішили ввести «надзвичайний стан» у торгівлі.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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Ізраїль
Чому Ізраїль вводить «надзвичайний стан»

Держава проводитиме контроль завищених цін та недотримання деякими торговими мережами встановлених державою правил торгівлі. Особливий режим вводиться на 45 днів. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Ще у вівторок, 26 листопада, міністр економіки Ізраїлю Нір Баркат оголосив про запровадження «надзвичайного стану» у сфері торгівлі для запобігання подальшому зростанню цін. Очікується, що протягом тижня будуть введені заходи контролю за цінами на низку товарів для запобігання їх необґрунтованому подорожчанню. 

До переліку товарів, ціни на які повинні залишитись без змін: мінеральна вода, рис, макарони, канолова олія, консерви тунця та кукурудзи, шоколадна паста, дитяче харчування, пшеничне борошно вищого ґатунку, безглютенове борошно, цукор, зубні пасти, жіночі гігієнічні прокладки, рідке мило для тіла і туалетний папір.

Варто зазначити, що під час перевірки у деяких магазинах уже виявили серйозні порушення закону про захист прав споживачів. Зокрема великій торговій мережі «Рамі Леві» загрожує штраф у розмірі майже 900 000 шекелів ($246 тис.) за порушення Закону про захист прав споживачів.

Розслідування, проведене Управлінням захисту прав споживачів, встановило: не на всіх товарах у магазині були присутні цінники, що суперечить вимогам закону. Крім того, вартість на найменування товарів була вказана без ПДВ, що також є порушенням положень закону. Також у торговому залі не були представлені дані про продукти харчування, ціни на які регулює держава, як того вимагають закон і правила про обов’язкове розкриття інформації про товари, що субсидуються.

Раніше ПЛ писала про топ-5 схем обману у Чорну п’ятницю, про які вам необхідно знати, щоб не потрапити у пастку.

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Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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