Україна вперше завдала удару по РФ далекобійними ракетами: що відомо

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Bloomberg.

Україна розширила використання далекобійної зброї, яка надається Заходом. Як повідомляє видання, Британія погодила застосування по військовим об’єктам на території росії ракетами Storm Shadow у відповідь на залучення Росією військового контингенту Північної Кореї у війні проти України. Ці дії Москви британським урядом розцінені як ескалація.

Зазначається, що удар було завдано наступного дня після того, як Україна вперше розгорнула армійські тактичні ракетні системи американського виробництва, відомі як ATACMS, для удару по військовому об’єкту в західній Брянській області. Це сталося після рішення адміністрації президента Джо Байдена схвалити обмежене використання Києвом зброї для ураження цілей у Росії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив у парламенті про намір його країни подвоїти підтримку України.

Раніше ПЛ писала про те, як в Кремлі відреагували на зняття США обмежень щодо застосування далекобійної зброї по території РФ.