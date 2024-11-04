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Вибори в США: що таке «хиткі штати» та як вони впливають на результат голосування

Під час президентських виборів у США переможця завжди визначають лише кілька окремих «хитких штатів».

Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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Трамп, Гарріс
Вибори в США: що таке «хиткі штати» та як вони впливають на результат голосування

Цьогоріч на виборах таких штатів всього сім.

Первая Лента з посиланням на Politexpert розповідають, чому важливі «хиткі штати» та які рейтинги там мають Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Що таке «хиткі» штати та чому вони вирішують долю виборів

У США виборча система сильно відрізняється від інших країн. Вибори проходять у два етапи. Спочатку громадяни віддають голос за виборників у своєму штаті. А вже потім виборники обирають президента.

Для перемоги на президентських виборах, потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Їх кількість різна в кожному штаті і залежить від чисельності населення. У більшості штатів Трамп чи Гарріс мають значну перевагу над суперником. Однак є такі, у яких рейтинги кандидатів знаходяться на одному рівні. В цих штатах вподобання виборців змінюються від виборів до виборів, тому їх називають «хиткими».

На виборах 2024 року «хитких» штатів сім: Вісконсін, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Арізона.

І Камала Гарріс, і Дональд Трамп під час кампанії приділили більшу частину уваги саме цим штатам, оскільки вони розуміють, що саме від них може залежати результат.

Рейтинги Трампа та Гарріс у «хитких штатах»

Згідно з останніми опитуваннями, усереднені рейтинги Гарріс і Трампа по ключових штатах (за даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight) становлять:

Арізона:

Трамп – 49,1%; Гарріс – 46,5%

Вісконсін

Гарріс – 48,2%; Трамп – 47,4%

Джорджія

Трамп – 48,6%; Гарріс – 47,1%

Мічиган

Гарріс – 47,9%; Трамп – 47,1%

Невада

Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,3%;

Пенсильванія

Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,7%

Північна Кароліна

Трамп – 48,4%; Гарріс – 47,2%

Раніше ПЛ писала про те, чому Ізраїль відклав атаку на Іран і до чого тут США.

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Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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