Які стартапи будуть представляти Україну на AI Summit у США

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Мінцифри.

Щороку ця конференція збирає близько 30 тисяч учасників — технологічних лідерів та інноваторів, які займаються розвитком ШІ-індустрії. Цьогоріч конференція проходитиме 11-12 грудня у Нью-Йорку, а українська делегація прийматиме в ній участь вперше.

Які стартапи увійшли до складу української делегації

Як повідомляє Мінцифри, Україну представлять на AI Summit наступні стартапи:

Adminix — рішення для компаній, яке дозволяє створювати застосунки в 10 разів швидше та на 50% дешевше, без потреби у специфічних технічних знаннях.

Ability.ai — стартап, який допомагає автоматизувати маркетингові процеси бізнесу, — від розробки стратегій до аналітики.

VyshyvAI — онлайн-сервіс, що дозволяє створювати персоналізовані вишиванки, інтегруючи особисті історії та культурні символи в унікальні візерунки.

Beholder — стартап, який здатен будувати точні тривимірні геологічні моделі, які вказують на найбільш перспективні місця для видобутку корисних копалин.

Banani AI – інструмент, який допоможе у розробці дизайну продуктів. Він заощаджує гроші та місяці часу на опанування інструментів для людей, які не є дизайнерами.

Mark — розробник рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувача, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страховиків.

The Great Catalog — сервіс, в якому міститься величезна бібліотека моделей, — від предметів меблів до елементів ландшафтного дизайну та екстер’єру.

Crosscheck — бізнес-платформа для глобальної відповідності стандартам сталого розвитку.

Bliss Brain — застосунок, що створює персоналізовані медитації на основі потреб та уподобань користувача.

MetaTable.ai — платформа, яка збільшує продуктивність роботи розробників над веб та мобільними застосунками в 10 разів.

Повідомляється, що українська делегація прийматиме участь у The AI Summit New York завдяки Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізовано у співпраці з Українським фондом стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

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