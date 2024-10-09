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Українські військові вдарили по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області: що відомо про наслідки атаки

В ніч на 9 жовтня, Сили оборони здійснили успішну атаку на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, який розташований у Брянській області.

Арина Марченко Send an email 8 часов ago
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Вибух у Брянській області
Українські військові вдарили по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області: що відомо про наслідки атаки

Відомо, що там зберігались снаряди, які Північна Корея передала Росії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Повідомляється, що атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

В Генштабі зазначають, що на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що КНДР передала Росії, а також керовані авіаційні бомби. Військові додали, що значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

Під час атаки пролунали гучні вибухи на території об’єкта. Зокрема місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.

Результати бойової роботи наразі уточнюються.

Як підкреслили в Генштабі, ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для окупаційної армії РФ і суттєво знижує наступальний потенціал ворога на загрозливих напрямках.

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Атаки на російські склади

Сили оборони регулярно проводять операції зі знищення важливих об’єктів на території Російської Федерації. Наприклад, 18 вересня українські дрони атакували великий склад ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Тверській області. Детонація на арсеналі спричинила вибух, що еквівалентний невеликому землетрусу.

Зокрема були уражені російські військові арсенали в Тихорецьку, Краснодарському краї й в районі населеного пункту Октябрський Тверської області.

Раніше ПЛ писала про те, що українські хакери вимкнули головних пропагандистські канали РФ

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Арина Марченко Send an email 8 часов ago
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