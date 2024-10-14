В Росії на військовому аеродромі згорів літак Ту-134: для чого окупанти його використовують
У ніч з 12 на 13 жовтня в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134.
Содержание
Радянський борт використовується, у тому ж числі, для перевезення керівного складу Міністерства оборони країни-терориста.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.
За словами українських рохвідників, літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил Росії та був розташований на військовому аеродромі «Оренбург-2».
Наразі детальніша інофрмація щодо ситуації не розголошується.
- Читайте також: Українські дрони атакували ще дві нафтобази в Росії
Що відомо про Ту-134
Ту-134 — це радянський пасажирський літак, розроблений конструкторським бюро Туполєва у 1960-х роках. Він призначений для коротких і середньомагістральних авіаперельотів. Перша модифікація Ту-134 здійснила свій перший політ у 1963 році, а з 1967 року почалися його комерційні експлуатації.
Літак оснащений двома двигунами, розташованими в хвостовій частині, і здатний перевозити до 80 пасажирів.
В Росії горять літаки
З початку повномасштабної війни Росії в Україні в лютому 2022 року, в країні-агресорці почастішали випадки підпалів військових об’єктів, включаючи вертольоти та літаки.
Лише у вересні внаслідок підпалу Росія втратила багатоцільовий вертоліт Мі-8 та військовий гелікоптер Мі-8. До підпалу, нібито, причетні школярі, яким пообіцяли винагороду у розмірі 5 млн рублів.
Раніше ПЛ писала про те, що українські військові вдарили по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області.