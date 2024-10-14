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В Росії на військовому аеродромі згорів літак Ту-134: для чого окупанти його використовують

У ніч з 12 на 13 жовтня в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Ту-134
В Росії на військовому аеродромі згорів літак Ту-134: для чого окупанти його використовують

Радянський борт використовується, у тому ж числі, для перевезення керівного складу Міністерства оборони країни-терориста.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

За словами українських рохвідників, літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил Росії та був розташований на військовому аеродромі «Оренбург-2».

Наразі детальніша інофрмація щодо ситуації не розголошується.

Що відомо про Ту-134

Ту-134 — це радянський пасажирський літак, розроблений конструкторським бюро Туполєва у 1960-х роках. Він призначений для коротких і середньомагістральних авіаперельотів. Перша модифікація Ту-134 здійснила свій перший політ у 1963 році, а з 1967 року почалися його комерційні експлуатації.

Літак оснащений двома двигунами, розташованими в хвостовій частині, і здатний перевозити до 80 пасажирів.

В Росії горять літаки

З початку повномасштабної війни Росії в Україні в лютому 2022 року, в країні-агресорці почастішали випадки підпалів військових об’єктів, включаючи вертольоти та літаки.

Лише у вересні внаслідок підпалу Росія втратила багатоцільовий вертоліт Мі-8 та військовий гелікоптер Мі-8. До підпалу, нібито, причетні школярі, яким пообіцяли винагороду у розмірі 5 млн рублів.

Раніше ПЛ писала про те, що українські військові вдарили по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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