Українські хакери вимкнули головних пропагандистські канали РФ: що відомо

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт «Хвиля».

За даними джерел у спецслужбах, з самого ранку припинили онлайн-мовлення понад 20 російських телеканалів, на яких регулярно можна побачити головних пропагандистів РФ – Ольгу Скабєєву, Володимир Соловйова та інших. Йдеться про канали «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура» та «РТР Планета».

Як відомо, хакерам вдалось вразити не лише онлайн-платформи, але й телевізійне мовлення.

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«Працівники компанії скиглять, що знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії», — розповіли джерела.

Зазначається, що відповідальність за цю кібератаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово здійснювало атаки на важливі цілі в РФ.

Варто додати, що ця атака є частиною серії кібероперацій проти російських ресурсів. 2 жовтня кіберфахівці ГУР «поклали» «Альфа-банк», банк «Открытие» й оператора «Ростелеком». А в період з 23 по 26 вересня в результаті операції ГУР атак зазнали понад 800 серверів в різних регіонах Росії.

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