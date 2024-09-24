Навіщо білоруський літак Як-130 залетів в Україну

Імовірно, це було зроблено не випадково. Це могла бути провокація, для якої Росія використовує Білорусь.

Що відомо про інцидент з Як-130 і що це може означати, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Деталі інциденту

О 14:28 Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі повідомили про повітряну не швидкісну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусії та тримала південний курс. За хвилину у Києві та північних областях булла оголошена повітряна тривога.

При цьому у Повітряних силах не уточнили, що це булла за ціль. Втім, моніторингові канали написали, що це може бути білоруський літак Як-130.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» написав, що ціль перетнула білорусько-український кордон близько 14:25. Попередньо, за даними моніторингової групи, це був навчально-бойовий літак Як-130 Повітряних сил Білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області.

Втім, офіційні підтвердження, що це був саме цей літак, наразі відсутні.

Навіщо Білорусь запустила свій літак в Україну

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припускає, що це могла бути провокація, яку фактично виконує Росія за допомогою Білорусі.

За словами експерта, це було невипадково. Таким чином ворог може вишукувати розташування систем ППО. Також не можна виключати варіатн, що Росія готується до поновлення атак і повітряних ударів з Білорусі.

Водночас Мусієнко не відкидає версії, що це все ж могла бути випадковість.

«Але чомусь я в це не вірю, знаючи, що відбувалося з білоруського напрямку раніше. Тому я думаю, що це цілеспрямовані дії», — додав він.

Раніше ПЛ писала про те, що Іран передав Росії балістичні ракети.