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Чому одруженим корейцям скоротили робочий тиждень

Уряд країни вважає, що таке рішення допоможе вирішити демографічну проблему.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Робота
Чому одруженим корейцям скоротили робочий тиждень

Південна Корея зайняла 4-е місце серед азіатських країн за рівнем благополуччя населення, а в загальносвітовому рейтингу входить до першої двадцятки. При цьому вона потрапила до списку країн з найменшою народжуваністю.

Про це пише Первая Лента з посиланням на RadioClub.

У червні 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль офіційно оголосив надзвичайний стан у країні через демографічну проблему. Він заявив, що найближчим часом будуть впроваджені зміни на державному рівні, які допоможуть її вирішити.

Однією з причин низької народжуваності вважається те, що корейці занадто багато працюють. Країна має один з найвищих середньорічних показників робочих годин у світі: тривалість робочого тижня становить 50-55 годин. Дехто взагалі за власним бажанням погоджується працювати без вихідних, щоб зробити кар’єру і досягти певного рівня добробуту.

У таких умовах знайти баланс між роботою та особистим життям дуже важко. Тому багато одружені пари не хочуть народжувати дітей, самотні люди не бажають вступати у шлюб і нерідко страждають від  серйозних психологічних проблем.

Саме тому уряд наважився на зміни: в 50 компаніях у провінції Кьонґі в тестовому режимі впроваджено 4-денний робочий тиждень для пар фертильного віку.

Очікується, що в них знизиться рівень тривожності та стресу, а також буде менше часу на роботу. Натомість буде більше часу, який можна приємно провести з партнером.

Раніше ПЛ писала про те, коли і де пройде «Євробачення»-2025.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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