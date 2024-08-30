Коли і де пройде «Євробачення»-2025
69-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у місті Базель (Швейцарія).
Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Суспільного.
У цьому році на конкурсі переміг співак Nemo зі Швейцарії, виконавши пісню «The Code». Таким чином, Швейцарія стала країною, яке прийматиме «Євробачення-2025». Музична подія проходитиме на арені St. Jakobshalle у Базелі. Гранд-фінал «Євробачення» заплановано на 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня 2025 року.
Основними конкурентами у боротьбі за те, щоб стати містом-господарем Пісенного конкурсу, були Женева та Базель, у результаті відбору перемогло третє за чисельністю населення місто Швейцарії.
«Євробачення» вперше проведуть у німецькомовній частині країни, після того, як 1956 року конкурс проходив в італомовному Лугано (участь брали 7 країн), а 1989 року — у франкомовній Лозанні (участь брали 22 країни).
При виборі міста, у якому відбуватиметься конкурс, враховувались наступні критерії:
- місцева інфраструктура
- здатність прийняти тисячі делегацій, членів команди, фанатів і журналістів з усього світу.
Зазначається, що продаж квитків на «Євробачення-2025» розпочнеться пізніше цього року.
За словами виконавчого директору конкурсу «Євробачення» Мартіна Остердаля, пісенний конкурс народився в швейцарському Лугано у 1956 року і через 70 років знову буде проводитись в цій країні. Він також зазначив, що Базель розташований на перехресті Європи, тому чудово підходить для проведення події, яка через музику об’єднує людей.
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