Яку скульптуру Україна представила на фестивалі Burning Man у 2024 році (фото)

Вона являє собою великі літери, що складаються у фразу I’m fine. Про це розповів офіційний Instagram України, передає Первая Лента.

«Скульптура реальна, так само як і війна. Я хочу, щоб аудиторія відчула себе ближчою до народу України, який постраждав, і зрозуміла, що ми боремося за власну культуру, за нашу ідентичність», – додає Олексій Сай.

Інсталяція дійсно має вражаючі розміри: 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки та вагою понад 10 тонн . На думку художника, завдяки масштабам, люди відчують весь спектр драми, що стоїть за цими знаками. Над скульптурою працювала команда з 25 осіб на чолі з Саєм. Багато з членів команди воювали на фронті.

«Люди стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче. Здається, наша ідея спрацювала і її почують тут десятки тисяч людей», — розповідає засновник БФ «Повернись живим» Віталій Дейнега.

В основі інсталяції лежить багато предметів, що зазнали пошкоджень російськими кулями та снарядами. Серед них шматок торговельного центру в Херсоні, дорожні знаки з назвами населених пунктів, частини парканів, воріт, хвірток, сонячних панелей та трансформаторів, шматки спортивних і дитячих майданчиків з Херсонської області та багато іншого. Один зі знаків «Обережно, діти!» зняли поблизу вщент зруйнованої росіянами школи в Херсонській області, а торговельний центр у місті окупанти зруйнували танками у перші дні після початку повномасштабного вторгнення.

В підтримку інсталяції, український військовий DJ Tapolsky виконає свій DJ-сет, в якому поєднані голоси українців, що відповідають на питання «Як ти?».

«За допомогою кожного треку я прагну продемонструвати мужність та рішучість нашого народу, щоб наша культурна ідентичність залишалася яскравою та сильною. Наша міць полягає в єдності та непохитній відданості свободі та миру», – розповів DJ Tapolsky.

Що відомо про творця скульптури

Олексій Сай — український митець, який працює з різними медіа, лауреат загальнонаціональної премії в галузі сучасного мистецтва для молодих українських художників. Роботи Сая є частиною не тільки публічних, а й приватних колекцій, зокрема Ludwig Museum в Будапешті, Музею сучасного мистецтва Одеси. У 2023 році Сай у співпраці з архітекторкою й художницею Даною Косміною представив на фестивалі Burning Man скульптуру фенікса-тризуба.

Фестиваль у США

Burning Man — щорічний артфестиваль, який проходить в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. Кульмінацією Burning Man є спалення величезної дерев’яної статуї людини в останній день заходу. У 2024 році фестиваль проходить із 25 серпня до 2 вересня.

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