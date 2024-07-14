Три європейських напрямки з найчистішими пляжами для ідеального відпочинку

Содержание Хорватія

Греція

Кіпр

Хтось шукає дешевий відпочинок, а хтось прагне насолоджуватись інстаграмними локаціями, які дозволять зробити багато фото для соцмереж.

Іншій групі мандирівників важливо, щоб вода у морі була ідеально чистою і прозорою.

Первая Лента з посиланням на туристичне видання Travel Off Path розповідає про три європейських країни, де на туристів чекають найчистіші прибережні води.

Хорватія

Хоч Франція, Іспанія та Італія залишаються головними напрямками для курортного відпочинку, Хорватія може приємно здивувати туристів. Такі популярні напрямки, як Дубровник, уже давно заповнені натовпами туристів, які гуляють чарівними історичними вуличками і засмагають на мальовничих морських берегах.

Цікаво, що 99,1% із 894 протестованих місць уздовж чарівного узбережжя Хорватії отримали оцінку «відмінно», а тому мандрівники їдуть тужи заради ідеальних блакитних вод та першокласних курортів.

Утім, туристам, які надають перевагу більш спокійному відпочинку, радять обирати менш відомі курорти на островах недалеко від узбережжя, такі як Хвар.

Греція

Ця стародавня країна може запропонувати мандрівникам набагато більше, ніж просто пляжі, проте саме перспектива першокласного відпочинку на кристально чистих морських пляжах приваблює туристів до Греції щоліта.

Серед найпопулярніших напрямків Греції – культурні міста Афіни та Салоніки, а також острови Санторіні, Міконос і Родос.

Втім, уздовж грецької берегової лінії з прозорими блакитними водами та білосніжними пісками простягаються близько 1400 островів, з яких заселені лише 227. Тож туристи, які шукають місце для спокійного відпочинку, знайдуть для себе комфортний куточок.

Якщо ж не хочеться сильно віддалятися від цивілізації, мандрівники можуть зупинити свій вибір на приморському місті Ханья на острові Крит, де можна відпочити за помірною ціною і спробувати морепродукти та найкращі вина.

Кіпр

Цей невеликий острів між Грецією і Туреччиною славиться своїми розкішними курортами, блакитними водами і феноменальною кухнею. З кожним роком він стає дедалі популярнішим.

Останніми роками спостерігається великий наплив туристів на місцеві курорти Пафос і Ларнака, однак мандрівникам, які бажають заощадити й уникнути натовпів, радять їхати на Кіпр восени – відпочинок у цю пору року набагато комфортніший.

Раніше ПЛ писала про те, яке місто Європи визнали найкращим для життя та відпочинку.