В яких країнах не заведено давати чайові: люди сприймають це за грубість та образу

Однак є і такі країни, де щедрість відвідувача розцінюють як образу.

Таких держав мінімум 7. Якщо ви захочете запропонувати символічну подяку персоналу у вигляді грошей, люди здивуються або відмовлять.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Express.

Японія

Останні кілька років спостерігається великий наплив туристів до країни сакур. Та попри надмірну кількість людей, які хотіли б віддячити за гарний сервіс, для жителів Японії обслуговування є мистецтвом і добре оплачується.

Китай

У цій країні Азії чайові також не поширені. Китайці взагалі не сприймають дрібні гроші як подяку.

За словами експертів, деякі туристичні місця можуть приймати чайові, але це, як правило, несподівано. Скромні чайові гідам є винятком.

Південна Корея

У цій країни дозволено давати чайові за умови, що це невеличкі суми. Тут допускають округлення чека, «але більші чайові вважають непристойними».

Крім того, в готелях і туристичних зонах плата за сервіс вже входить у вартість, тому в чайових немає потреби.

Сінгапур

У цій країні чайові здебільшого розцінюють за грубість. Крім того, сервісний збір зазвичай одразу включений в рахунок.

Ісландія

Країна з неймовірними пейзажами входить до лідерів різних рейтингів з оцінки рівня життя. Тому чайові там не прийняті, адже ісландці цінують чесно оплачену працю. Місцеві жителі навіть можуть бути збентежені спробами дати чайові.

Куба

Цей малорозвіданий шматочок світу приваблює все більше туристів. Однак саме соціал-комуністична ідеологія зневажає культуру чайових.

Швейцарія

В одній із найбагатших держав Європи, також не заведено дякувати за обслуговування грошима. Втім, швейцарці не будуть проти, якщо рахунок можна буде просто округлити. Тут це вважається жестом ввічливості.

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