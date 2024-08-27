Коли і кому Зеленський представить мирний план по завершенню війни

Таку заяву він зроби під час Форуму «Україна 2024. Незалежність». Про це пише Первая Лента з посиланням на його прес-конференцію.

За словами глави держави, в план перемоги України входить Курська операція.

«Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що це перший напрямок плану миру. Наступними є закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу та пакет примусу РФ до завершення війни дипломатичним шляхом.

І останні четвертий, як зазначив глава держави, це економічний напрям.

Зеленський заявив, що першим, хто побачить цей план, стане президент США Джо Байден. Це станеться у вересні. Далі документ буде передано кандидатам в президенти США Камалі Гарріс в Дональду Трампу.

«План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану — дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані», — сказав він.

Раніше ПЛ писала про те, чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України.