Швейцарська компанія почала здавати «біокомп’ютери» в оренду: що відомо

Швейцарська технологічна компанія FinalSpark, нещодавно запустила програму, завдяки якій вчені мають змогу орендувати хмарний доступ до «біокомп’ютерів».

Ці біокомп’ютери створені з клітин людського мозку і коштують 500 доларів на місяць.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Interesting Engineering.

Компанія стверджує, що її біокомп’ютери або як їх ще називають органоїди (технологія, яка пропонує низькоенергетичні альтернативи моделям ШІ) здатні працювати до 100 днів, що справді не дуже багато. Однак системи штучного інтелекту мають навчатись на органоїдах, які, можливо, доведеться періодично переносити в нові кластери або вони почнуть деградувати.

Навчання органоїдів є складною процедурою, яка включає дві установки. Перший — це позитивна винагорода дофаміну та негативна електрична стимуляція. Використовуючи ці методи, органоїди формують нові шляхи, як це робить мозок живої людини. Наразі за цими органоїдами ведеться спостереження, щоб вони також могли працювати краще.

Обмежений доступ до біокомп’ютерів FinalSpark для провідних університетів

На даний момент близько 34 університетів відправили запити на використання біокомп’ютерів FinalSpark. Однак вона (компанія) запросила лише 9 установ, які можуть цим скористатися. В їх числі Мічиганський університет, Вільний університет Берліна та Ланкастерський університет у Німеччині.

Згідно з останніми повідомленнями, Мічиганський університет буде проводити дослідження хімічних і електричних підказок, які допоможуть змінити активність органоїдів. Разом з цим, дослідники також з нетерпінням чекають можливості адаптувати органоїди до різних моделей навчання ШІ.

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Вони також працюють над тим, щоб допомогти їм працювати у більших масштабах і докласти руку до систем ШІ на основі кремнію.

Раніше FinalSpark повідомляв про запуск Neuroplatform, яка є першою в світі платформою біообробки. У цьому випадку органоїди людського мозку спеціалізуються на обчислювальних завданнях замість кремнієвих мікросхем.

За даними компанії, Neuroplatform здатна обробляти близько 16 органоїдів мозку. FinalSparks вважає, що це споживає набагато менше енергії порівняно з іншими аналогами.

Вивчення нових методів навчання моделей штучного інтелекту за допомогою біокомп’ютерів клітин мозку

Навчання моделей штучного інтелекту є складним завданням, традиційні моделі штучного інтелекту включають те, що називається «навчання з підкріпленням». Це означає, що модель ШІ отримує винагороду за виконання завдання.

У більшості випадків винагородою буде здебільшого числове значення, яке можна використовувати, щоб оцінити, наскільки близькою була поведінка моделі. Це було б у порівнянні з очікуваним результатом. Незважаючи на те, що ця техніка спрацює в більшості випадків і незалежно від ефекту — позитивного чи негативного, вчені відкривають методи, які діють на клітини мозку.

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