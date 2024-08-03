Чому вам варто відключити функцію розпізнавання обличчя на Android

Однак за словами фахівців, в цій технології присутні певні недоліки порівняно з розблокуванням за відбитком пальця. Про це пише Первая Лента з посиланням на iTech.

Недоліки Face Unlock

Face Unlock використовує лише фронтальну камеру, без додаткових датчиків, що, своєю чергою, має обмежену функціональність. В даний час повне розблокування без фізичного контакту з пристроєм недоступне, оскільки користувачу все ще потріно провести пальцем по дисплею. Це може слугувати додатковим захистом, але аж ніяк не пришвидшує процес розблокування та не робить його зручнішим порівняно з дактилоскопічним сканером.

Face Unlock також має низьку ефективність у поганих умовах освітлення. В темряві камера не здатна розпізнати обличчя, і користувачі змушені підсвічувати обличчя екраном або шукати освітлене місце. На відміну від цього, сканерам відбитків (оптичним, ємнісним, ультразвуковим) не потрібне додаткове освітлення.

Безпека

Найбільшим недоліком Face Unlock є його безпека. Траплялись випадки, коли пристрої розблоковувалися за допомогою фото справжнього власника або людини з подібною зовнішністю. Розробникам платіжних і банківських додатків відомі слабкі місця Face Unlock і тому вони зазвичай блокують доступ до особистих даних при його використанні, віддаючи перевагу класичним паролям або скануванню відбитків пальців.

Незважаючи на зручність Face Unlock, користувачам варто усвідомлювати, що рівень безпеки цієї технології нижчий, ніж у сканерів відбитків або паролів. Хоча Face Unlock може бути швидшим і зручнішим у певних випадках, його надійність і точність лишає бажати кращого.

Фахівці рекомендують використовувати Face Unlock, поєднавши їх з іншими способами розблокування, щоб знизити ризик витоку конфіденційної інформації та підвищити загальний рівень безпеки смартфона.

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