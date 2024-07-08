Чому краще не використовувати бездротову зарядку: головні недоліки

Це стосується і процесу зарядки, який хочуть зробити максимально зручним. Так виникли бездротові зарядки. Про їх переваги вже сказано багато, але чи наспарвді вони такі безпечні? Про це пише Первая Лента з посиланням на iTech.ua.

Що таке бездротова зарядка

Це зарядна платформа, яка створює слабке магнітне поле на відстані 5-10 см. Приймальна станція розташована у пристрої (смартфон або годинник).

Пристрій генерує електричний струм для зарядки акумулятора, коли потрапляє в магнітне поле.

Головні недоліки бездротової зарядки

Підвищена температура акумулятора. Технологія може призвести до перегріву смартфона. Температура може досягнути 35 градусів Цельсія, що може пошкодити літій-іонний акумулятор.

Технологія може призвести до перегріву смартфона. Температура може досягнути 35 градусів Цельсія, що може пошкодити літій-іонний акумулятор. Повільна швидкість зарядки . Процес заряджання бездротовою платформою набагато повільніший, порівняно з традиційним зарядним пристроєм.

. Процес заряджання бездротовою платформою набагато повільніший, порівняно з традиційним зарядним пристроєм. Залежність від позиції. Швидкість заряджання може зменшуватися, якщо гаджет розміщено неправильно на платформі.

Швидкість заряджання може зменшуватися, якщо гаджет розміщено неправильно на платформі. Потреба в електропостачанні. Сама бездротова платформа повинна бути під’єднана до мережі, отже, дроти все ж необхідні.

Сама бездротова платформа повинна бути під’єднана до мережі, отже, дроти все ж необхідні. Обмеження використання . Користувач не може користуватись пристроєм, коли він заряджається на бездротовій платформі.

. Користувач не може користуватись пристроєм, коли він заряджається на бездротовій платформі. Зупинка зарядки при віддаленні . Якщо відстань між гаджетом і платформою перевищить максимальну, процес заряджання буде автоматично припинено.

. Якщо відстань між гаджетом і платформою перевищить максимальну, процес заряджання буде автоматично припинено. Висока ціна. Вартість станцій бездротової зарядки часто занадто висока, ніж у традиційних зарядних пристроїв.

Обираючи бездротову зарядку, ви повинні знати не лише про її переваги, але й про значні обмеження та ризики, з якими власникам гаджетів доведеться зіштовхнутися під час користування.

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