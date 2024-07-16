Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: хто стане віце-президентом і чому це небезпечно для України

Також він прийняв рішення, що у разі перемоги на виборах посаду віце-президента обійме сенатор Джей Ді Венс.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

Як пише видання, Трамп отримав достатню кількість голосів республіканців, щоб офіційно стати кандидатом від партії на президентських виборах. Втім, сумнівів щодо його кандидатури не було.

Хто стане віце-президентом

Так, у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що після довгих роздумів, ознайомившись з багатьма іншими людьми, він прийняв рішення, що на посаду віце-президента Сполучених Штатів найкраще підходить сенатор стату Огайо Джей Ді Венс.

Трамп додав, що Венс під час передвиборчої кампанії акцентує свою увагу на допомогу «американським робітникам та фермерам».

Хто такий Венс і чому його призначення небезпечне для України

Варто зауважити, що Джей Ді Венс спочатку виступав проти Трампа, порівнюючи його з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Однак позиція Венса раптово змінилася якраз у період його участі у передвиборчих перегонах у 2021 році, коли він балотувався на посаду сенатора.

Також Венс неодноразово виступав зі скандальними заявами на адресу України. Він противник постачання американської зброї українським воїнам для захисту від окупантів.

До того ж він закликав Білий дім визнати, що Україна буде вимушена віддати частину своїх територій росіянам.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп звинуватив Байдена у розпалюванні Третьої світової війни.