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Байден помер? Чому над Капітолієм приспустили державні прапори

Над Капітолієм у Вашингтоні приспустили державні прапори.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Однак, це навряд чи пов’язано зі смертю президента Джо Байдена чутки про яку сьогодні розповсюджували ЗМІ.

Фото приспущених прапорів оприлюднили американські пабліки.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Обозреватель.

Скоріш за все, ця церемонія пов’язана зі смертю одного зі членів Конгресу. За одними даними це сенатор від Техасу Шейла Джексон Лі, яка померла 19 липня. Втім, деякі ЗМІ пишуть, що прапор був приспущений на згадку про покійного члену Конгресу США, представника Техасу Рональда Хенніса.

Варто зазначити, що американський президент Джо Байден розпорядився приспустити прапори на всіх федеральних будинках на честь його служби та вкладу в державу. Втім офіційної інформації про це наразі немає.

Чутки про смерть Байдена

Брет Байєр з телеканалу Fox News, який вважається наближений до республіканців, звернув увагу на те, що лідера країни не бачили вже більше доби. Після новини про вихід Байдена з передвиборчих перегонів, він не робив жодних публічних заяв, шо наштовхнуло журналіста на думки, що президент міг померти.

Він закликав Демократичну партію надати «докази життя» глави держави.

Нагадаємо, що на минулому тижні у Байдена діагностували коронавірус, а вже за кілька днів він оголосив про відмову в участі в виборах.

Байден живий

Пізніше стало відомо, що Байден одужав від коронавірусі і повернеться до Білого дому для виконання своїх обов’язків.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп зробив нову дивну заяву щодо закінчення війни в Україні.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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