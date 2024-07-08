В РФ помер брат Подоляка: хто він був і чому його смерть активно обговорюють в Україні

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Високий Замок».

Обставини смерті Подоляка-старшого невідомі, але ймовірність загибелі на полі бою вкрай низька— 59-річний Подоляк був відставним полковником ГРУ (ред. – центральний орган управління військовою розвідкою у Збройних силах РФ). На його могилі є вінок «Від колективу» від «Центру підготовки офіцерів ГРУ».

Подоляк-старший помер ще 19 травня 2024 року, але про це стало відомо лише зараз. Факт смерті підтверджує московський нотаріус, яким розпочато спадкову справу.

Медіа «Ось так» встановило, що Володимир Подоляк прописаний у Москві, у будинку, де розташована військова академія Міноборони Росії, яка готує кадри для військової розвідки.

Раніше Михайло Подоляк заявляв, він з братом практично не спілкується. Той нібито «давно звичайний військовий пенсіонер» і живе у Росії з 1986 чи 1987 року.

Втім, стала відома цікава деталь. Подоляк-старший перебував на українсько-російських переговорах, які проходили у Стамбулі навесні 2022 року. В українській делегації тоді був присутній і Подоляк-молодший.

Колишній нардеп Борислав Береза звернув увагу й на інші цікаві деталі. Він зазначив, що Подоляк-страший отримав деталі за досягнення у так званній «СВО» і припустив, що саме Подоляк міг стати причиною того, що план контрнаступу ЗСУ лежав на столі в Кремлі ще до початку самого контрнаступу, як про це заявляв Зеленський.

Раніше ПЛ писала про те, чи справді Зеленський дасть інтерв’ю Карлсону.