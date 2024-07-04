Политика

Чи справді Зеленський дасть інтерв’ю Карлсону: відповідь Офісу президента

Скандальний американський медійник Такер Карлсон заявив про отримання дозвілу на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Арина Марченко Send an email 3 дня ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Twitter-акаунт (X) Карлсона.

За його словами, подібні спроби тривали протягом двох років, а з особливою інтенсивністю — після лютневого інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Карлсона, мета бесіди з українським президентом викликана потребою дати громадянам США «необхідну інформацію про конфлікт», який має вплив на позицію країни на світовій арені.

«Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі», — написав оглядач.

Дату виходу матеріалу Карлсон не уточнює, проте висловлює сподівання, що «скоро».

Як на це відреагували в ОП

В свою чергу речник президента України Сергій Никифоров заявив, що скандального американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку глави держави і порекомендував йому ретельніше перевіряти свої джерела у ФСБ.

Скандальна репутація Карлсона й інтерв’ю Путіна

Варто нагадати, що 6 лютого під час візиту до РФ Карлсон заявив про плани взяти інтерв’ю у диктатора. Він відзначав важливість цієї розмови, так як «більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Путін, — ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз».

Вже 9 лютого інтерв’ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою абсурдних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера на напад, оскільки не виявила бажання йти на діалог з окупантами.

Раніше ПЛ писала про те, чому Зеленський хоче, щоб Трамп відвідав Україну.

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Арина Марченко Send an email 3 дня ago
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