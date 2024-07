Чи справді Зеленський дасть інтерв’ю Карлсону: відповідь Офісу президента

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Twitter-акаунт (X) Карлсона.

За його словами, подібні спроби тривали протягом двох років, а з особливою інтенсивністю — після лютневого інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Карлсона, мета бесіди з українським президентом викликана потребою дати громадянам США «необхідну інформацію про конфлікт», який має вплив на позицію країни на світовій арені.

«Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі», — написав оглядач.

Дату виходу матеріалу Карлсон не уточнює, проте висловлює сподівання, що «скоро».

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…