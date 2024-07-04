Атака дронів на військову частину ГРУ РФ 4 липня: що відомо

Повідомляється, один ворожий розвідник зазнав поранень.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на російські Telegram-канали.

Як виявилося, військова частина 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське було атакована двома безпілотниками.

Один із БПЛА вибухнув, завдавши поранень російському розвіднику. Інформація про пошкодження частини наразі відсутня.

Раніше губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров зазначив, що внаслідок атаки інфраструктура міста пошкоджена не була.

«Сьогодні вранці у селі Московському Ізобільненського округу впали два безпілотники. Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі», – йшлося у його повідомленні.

Варто зазначити, що про атаки дронів на територію РФ відбуваються ледь не щодня. Більшість ударів проводять українські спецслужби. Наразі деякі дрони здатні вражати цілі на відстані 1000 км від кордону з Україною.

Раніше ПЛ писала про те, що у Баренцовому морі загорівся російський корабель «Адмірал Левченко».