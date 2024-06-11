У Баренцовому морі загорівся російський корабель «Адмірал Левченко»: що про нього відомо та чому він важливий для РФ

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис речника Сил оборони півдня Дмитрао Плетенчука в Facebook.

За його словами, на кораблі запалала установка двигуна.

На своїй сторінці у соцмережі він пояснив, що причиною займання однієї з установок стали санкції він України, які були введені у 2014 році. Так, росіяни не змогли самотужки обслуговувати двигуни, які вироблені в Миколаєві.

Він додав, що на кораблі перебувало кілька сотень членів екіпажу.

«Триває боротьба за живучість, сподіваємося, марна», — зазначив Плетенчук.

Що відомо про корабель «Адмірал Левченко»

11 травня 2014 року «Адмірал Левченко» прибув до головної бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Станом на травень 2014 року він перебував на Севастопольському 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, куди прибув після 4-х місячного перебування в морі.

12 квітня 2022 року корабель вийшов у Баренцеве море для проведення артилерійських та зенітно-ракетних стрільб.

З 2022 року перебуває у строю та виконує бойові задачі.

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