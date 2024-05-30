Померла Анастасія Заворотнюк: яка причина смерті та що вона говорила про Україну

Глядачам вона запам’яталася у ролі няні Віки в серіалі «Моя прекрасна няька».

Про смерть артистки повідомляє Первая Лента з посиланням на повідомлення в офіційному Instagram Заворотнюк.

Яка причина смерті Заворотнюк

Акторка протягом останніх років боролася з онкологією. В неї була пухлина на мозку. Відомо, що нещодавно вона впала в кому.

«Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров’я і вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку. Про місце та час прощання ми повідомимо сьогодні ввечері додатково», — написали рідні в соцмережі.

Яка роль прославила актрису

У театрі почала грати з самого дитинства, а пізніше навіть покинула педагогічний університет заради того, щоб вступити до театральної школи за знаменитого московського театру МХАТ.

Після закінчення акторської школи Заворотнюк приєдналася до колективу театру Олега Табакова. Роль няні в серіалі «Моя прекрасна нянька» подарувала їй популярність. Цікаво, що в серіал вона потрапила випадково. Їй просто зателефонували й запропонували роль у проєкті, про який вона абсолютно нічого не знала.

Що Заворотнюк говорила про Україну

Варто зазначити, що окрім своєї ролі провінціальної няні з Одеси, яка працює в Москві, Анастасія останні роки нічого поганого про Україну не говорила. Втім, акторка свого часу незаконно відвідувала анексований Крим, за що була внесена до бази «Миротворця».

А ось її дочка, Ганна, в соцмережі неодноразово заявляла, що росіяни та українці – одни народ і вона не бачить між ними різниці. Про війну вона говорила лише те, що «проти вбивства людей» і що вона «за мир у всьому світі».

«Як загалом можна закликати когось вбивати? Я за мир у всьому світі і за те, щоб люди жили свої життя. Без війн. Без страждань і втрат. Нехай мир настане, якнайшвидше. Про це треба благати Бога», — писала дочка артистки.

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