Як Дженніфер Лопес відреагувала на чутки про розлучення з Беном Аффлеком

Зірка із сарказмом відповіла журналісту. Про це пише Первая Лента з посиланням на Today.ua.

Останніми тижнями у ЗМІ та соціальних мережах розповсюджується інформація про можливий розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Інсайдери, наближені до пари, стверджують, що пара на межі розриву відносин через серйозні проблеми у стосунках і навіть не живе разом. Знаменитості ніяк не реагували на чутки, але Джей Ло все ж таки вирішила відповісти на питання про її подружнє життя.

Зараз зірка перебуває у Мексиці, куди приїхала у рамках рекламної кампанії нового фільму зі своєю участю. На прес-конференції Дженніфер відповіла на кілька запитань журналістів про роботу над картиною, але один з них вирішив поцікавитись особистим життям співачки.

«Ваше розлучення з Беном Аффлеком реальне? Чи це чутки? У чому правда, яка справжня ситуація», — запитав репортер.

Колега Лопес намагався відвернути увагу преси, але Лопес розсміялася та спокійно відповіла на запитання журналіста.

«Ви знаєте краще за мене», — з усмішкою сказала знаменитість.

Судячи з реакції співачки, вона серйозно не сприймає чутки про розлад у її шлюбі, але інші подробиці на цю тему Дженніфер навряд чи стане розголошувати.

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