В Балтіморі обвалився автомобільний міст: що стало причиною обвалу і скільки людей загинуло
Вночі 26 березня в місті Балтімор, штат Меріленд, США, обвалився чотирисмуговий автомобільний міст, який є частиною автомагістралі.
Содержание
Обвал стався після того, як велике судно врізалося у міст. Внаслідок цього об’єкт завалився в річку, на місці вже працюють рятувальники, які повідомляють про велику кількість жертв.
Про це повідомляє Первая Лента за посиланням на західні ЗМІ.
Що відомо про інцидент
Близько 01:30 за місцевим часом очевидець зателефонував у службу 911 й повідомив про інцидент у районі мосту «Френсіса Скотта Кі», скорочено «Кі-Брідж».
Як з’ясувалось, в міст врізалось «велике судно», внаслідок чого він звалився в річку Патапсько.
Це об’єкт є частиною головної автомагістралі. Довжина мосту складає 2,5 кілометри й він є частиною шосе 695, що огинає Балтімор.
Пожежна служба у співпраці з Береговою охороною США та іншими агентствами Меріленду розпочала рятувальну операцію.
З даних про відстеження суден стало відомо, що у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.
Спочатку повідомлялося, що судно, яке прямувало з Балтімора до Коломбо, затонуло, але пізніше влада не підтвердила цю інформацію.
Людей шукають у річці
Представник міської пожежної охорони Балтімора заявив, що обвал мосту в Балтіморі є «подією з великою кількістю жертв».
Місцева поліція також підтвердила, що у річку впали багато автомобілів, в якийх знаходилися люди.
В агентстві Associated Press повідомили, що рятувальники шукають як мінімум семеро людей, які могли опинитися у воді. Двох вже вдалося врятувати, один із них у тяжкому стані. Температура води вранці становила 8 градусів за Цельсієм.
За даними CNN, під час завалу мосту у воду впали близько 20 людей разом з машинами. Пошуки ускладнюються морозом та поганою видимістю.
Видання BBC зазначає, що якщо влада оголосила інцидент «подією з масовими жертвами», отже це надзвичайно серйозно.
Раніше ПЛ писала про те, скільки людей загинуло під час теракту в Москві.