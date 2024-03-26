В Балтіморі обвалився автомобільний міст: що стало причиною обвалу і скільки людей загинуло

Обвал стався після того, як велике судно врізалося у міст. Внаслідок цього об’єкт завалився в річку, на місці вже працюють рятувальники, які повідомляють про велику кількість жертв.

Про це повідомляє Первая Лента за посиланням на західні ЗМІ.

Що відомо про інцидент

Близько 01:30 за місцевим часом очевидець зателефонував у службу 911 й повідомив про інцидент у районі мосту «Френсіса Скотта Кі», скорочено «Кі-Брідж».

Як з’ясувалось, в міст врізалось «велике судно», внаслідок чого він звалився в річку Патапсько.

Це об’єкт є частиною головної автомагістралі. Довжина мосту складає 2,5 кілометри й він є частиною шосе 695, що огинає Балтімор.

Пожежна служба у співпраці з Береговою охороною США та іншими агентствами Меріленду розпочала рятувальну операцію.

З даних про відстеження суден стало відомо, що у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.

Спочатку повідомлялося, що судно, яке прямувало з Балтімора до Коломбо, затонуло, але пізніше влада не підтвердила цю інформацію.

Людей шукають у річці

Представник міської пожежної охорони Балтімора заявив, що обвал мосту в Балтіморі є «подією з великою кількістю жертв».

Місцева поліція також підтвердила, що у річку впали багато автомобілів, в якийх знаходилися люди.

В агентстві Associated Press повідомили, що рятувальники шукають як мінімум семеро людей, які могли опинитися у воді. Двох вже вдалося врятувати, один із них у тяжкому стані. Температура води вранці становила 8 градусів за Цельсієм.

За даними CNN, під час завалу мосту у воду впали близько 20 людей разом з машинами. Пошуки ускладнюються морозом та поганою видимістю.

Видання BBC зазначає, що якщо влада оголосила інцидент «подією з масовими жертвами», отже це надзвичайно серйозно.

Раніше ПЛ писала про те, скільки людей загинуло під час теракту в Москві.