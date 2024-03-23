Теракт у Москві: скільки людей загинуло і хто стоїть за атакою

Внаслідок атаки пролунали вибухи та спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Telegram-канали Baza, Astra, SHOT та інші дані з відкритих джерел.

Станом на 10:22, кількість загиблих внаслідок теракту зросло до 93. Очікується, що це число ще зростатиме.

Станом на 10:00, глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі всіх 4 терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в «Крокусі».

Станом на 06:00, рятівники нарешті змогли ліквідувати пожежу у «Крокус Сіті Холі» та почали розбирати завали на місці залу для глядачів. Саме там був епіцентр пожежі, дах над залом просів та впав униз.

Станом на 04:45, кількість загиблих росіян склало більше 70 осіб. Дуже багато тіл було виявлено у підсобних приміщеннях та туалетах, де люди намагалися сховатися. Серед загиблих нібито знайшли тіло одного з можливих терористів.

Станом на 02:00, у Сполучених Штатах заявили, що відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Хол» несе афганський підрозділ ІДІЛ – «Вілаят Хорасан». Останні два роки ця терористична організація у своїй пропаганді культивувала ненависть до Росії та кремлівскьго глави Володимира Путіна. Варто зазначити, що 7 березня посольства низки західних країн, зокрема США, попереджали про підготовку теракту у Москві.

Станом на 01:10, за повідомленнями російських ЗМІ, кількість жертв внаслідок теракту орієнтовно склала вже 62 особи. Близько 10 тіл рятівники виявили в одному з туалетів ТРЦ: відвідувачі сховалися від нападників, але були заблоковані пожежею та загинули від диму.

00:00. МЗС України категорично заявили, що до теракту у «Крокус Сіті Холлі» причетна українська сторона.

«Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства», – сказано у повідомленні міністерства.

23:00. Спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту. Хто може стояти за атакою, силовики поки що не з’ясували.

В мережі розповсюджують фото уродженців Інгушетії, які начебто розшукуються через теракт, проте ті особи не мають жодного відношення до подій в Підмосков’ї.

22:10. РосЗМІ повідомили, що біля «Крокуса» виявили підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка. Можливо, це авто, на якому приїхали терористи і наразі машина замінована.

21:50. Спецслужби розшукують білий седан, на якому могли втекти нападники, які влаштували стрілянину в «Крокус Сіті хол». У машині можуть бути кілька озброєних чоловіків у зелених камуфляжних костюмах.

21:35. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що до теракту може бути причетна українська сторона.

«Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння. Смерть за смерть», — сказав він.

За словами очевидців, на вході не працювали рамки металодетекторів, а після початку пожежі не спрацювала пожежна сигналізація.

Вчора ввечері повідомлялось про загибель 18 людей. Більше 40 осіб постраждали. Також терористи нібито можуть тримати заручників, чим наразі займаються спецслужби.

Як відомо, вчора о 19:00 перед концертом гурту «Пікнік» до підмосковного залу ТЦ увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Терористи відкрили вогонь, після чого в будівлі спалахнула сильна пожежа. Пролунало два вибухи.

Повідомляється, що у ТЦ під час стрілянини могло знаходитись приблизно 6 200 людей.

Раніше ПЛ писала про наслідки масштабної атаки росіян на українську енергетику.