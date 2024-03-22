Удар по ДніпроГЕС, обстріл Запоріжжя та «блекаут» у Харкові: наслідки масштабної атаки росіян на українську енергетику

Ця атака стала одним із наймасштабніших обстрілів по українській енергетиці. Кілька міст залишилися без світла, введені аварійні графіки, вже відомо про перших загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Telegram голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Telegram міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, Хмельницьку ОВА, Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, Енергоатом, Сумську ОВА, Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram Укргідроенерго, Telegram глави Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Facebook мера Кам’янського Андрія Білоусова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Facebook Харківської міської ради, Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, Тернопільську ОВА, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Facebook міністра енергетики Германа Галущенка, Ладижинську міську територіальну громаду.

Наймасштабніша атака на енергетику України за останній час

Глава Міненерго України Герман Галущенко зазначив, що росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. За його словами, метою ворога було не просто пошкодити, а спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. Галущенко повідомив, що є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Наразі у частині регіонів є перебої зі світлом, а енергетики вже ведуть роботи над відновленням електропостачання.

«Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло», — написав міністр.

Обстріл Харкова

Росіяни завдали більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби вже працюють.

Пізніше голова ОВА уточнив, що протягом 4:52 — 5:30 росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них», — зазначив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також через атаку не курсуватиме електротранспорт, перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Крім того, наразі в місті не працюють лінії ДСНС — 101 та 112.

«У звʼязку з чим прошу всіх звертатися за номерами 1562», — додав Терехов.

До того ж, через масовану ворожу атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття.

Дніпро та область

В Дніпрі через влучання у деяких районах зникло світло.

Окупанти також здійснили комбінований удар ракетами та «шахідами» по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Там зафіксували влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

«У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об’єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше — без втрат та постраждалих», — повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Подібна ситуація і у Кам’янському. Через ворожий удар більша частина міста знеструмлена. Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання, а також зупинено рух трамваїв.

У зв‘язку із ситуацією, як додав він, сьогодні, 22 березня, заклади загальної середньої освіти міста працюють в дистанційному режимі.

Запоріжжя та область

Росіяни завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів. За попередніми даними, зруйновано 7 будинків, ще 35 зазнали пошкоджень. Повідомляється про поранених.

Пізніше Федоров уточнив, що місто було атаковано 20 ракетами, вже відомо про одну жертву та 8 постраждалих.

Удар по ДніпроГЕСу

В Укргідроенерго повідомили, що окупанти завадали удару ДніпроГЕСу, там спалахнула пожежа.

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго наголосили, що загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

Зараз рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

ЗАЕС на межі блекауту

Внаслідок ворожої атки Запорізька АЕС знову перебуває на межі блекауту.

«Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України», — йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Сумська область

На Сумщині внаслідок атаки росіян по об’єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень.

У Сумській ОВА уточнили, що йдеться про три райони регіону — населені пункти Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. В адміністрації додали, що пункти незламності працюють, а енергетики ведуть роботи по відновленню електропостачання.

Хмельницький та область

Окупанти знову обстріляли Хмельницьку область. В самому адміністративному центрі є пошкодження обʼєктів інфраструктури, вже відомо про загиблих та травмованих.

«07:00. Відбій повітряної тривоги. Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних», — розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Пізніше в Хмельницькій ОВА уточнили, що через обстріл є загиблі і поранені. Також йде пошукова операція, в результаті якої вдалось врятувати 21-річну дівчину з-під завалів.

Одеська область

Під час масштабної атаки також є пошкодження енергооб’єктів і в Одеської області. Через це, за розпорядженням НЕК «Укренерго», в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання, фахівці вже проводять відновлювальні роботи.

Вінницька область

На Вінниччині російські окупанти під час атаки задіяли і БПЛА, і крилаті ракети.

«Є влучення до об’єкту критичної інфраструктури», — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Внаслідок атаки повністю залишилось без світла місто Ладижин.

У громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. В пунктах незламності є питна вода та гарячий чай. Служби вже працюють над відновленням електропостачання.

Львівська область

Під час атаки РФ у Львівській області ворожий дрон влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку намагаються ліквідувати вогнеборці. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

Крім того, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у Золочівському районі почалася пожежа у лісовому масиві, ймовірно, через падіння уламків збитого «шахеда».

Івано-Франківська область

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Прикарпатті. Росіяни атакували область як дронами, так і ракетами. Голова ОВА Світлана Онищук повідомила про влучання по об’єкту критичної інфраструктури та одного постраждалого.

«Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано», — додала вона.

Полтавська область

В Полтавській області, на щастя, обійшося без жертв та постраждалих.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що уламки знищених повітряних цілей пошкодили покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі.

Він повідомив, що наразі в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

Тернопільська область

Під час повітряної тривоги в одному з населених пунктів Тернопільщини зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства. Обійшлось без постраждалих та пошкоджень.

«На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів», — додали в Тернопільській ОВА.

В іншому домогосподарстві цієї ночі, через вибухову хвилю пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Без постраждалих.

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