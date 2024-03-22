В Financial Times стверджують, що США закликали Україну припинити атаки по російським НПЗ: у чому причина

Річ у тому, що внаслідок цих ударів можуть зрости світові ціни на нафту. Крім того, Росія бажатиме помститися.

Таку інформацію оприлюднило видання Financial Times із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, знайомих з обговореннями. Про це передає Первая Лента.

Як повідомляється, попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби безпеки України і Головного управління розвідки Міноборони.

Financial Times зазначає, що в адміністрації Байдена стурбовані тим, що такі удари можуть призвести до атак у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку покладається Захід.

Крім того, як пише видання, цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15 відсотків до 85 доларів за барель. Це призвело до підвищення цін на пальне в той час, як у США триває передвиборча кампанія.

Зазначається, що офіційних заяв із закликом припинити удари по російських НПЗ у Білому домі не звучало. Ба більше, до цього в США неодноразово наголошували, що українські сили можуть самі обирати цілі для ударів.

СБУ і ГУР поки що не дали ніяких коментарів стосовно матеріалу Financial Times. А в Офісі президента вже заявили, що це фіктивна інформація.

А от українці, не дочекавшись підтвердження чи спростування інформації, жваво підхопили цю новину і створили десятки мемів на цю тему.

Раніше ПЛ писали про наслідки масштабної атаки росіян на українську енергетику 22 березня.