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Атака на Енгельс: що відбувається у місті і чому воно є законною ціллю для України

В ніч на 20 березня дрони атакували місто Енгельс у Саратовській області.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ та ASTRA.

За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає.

В російського оборонному відомстві відзвітували, що вночі 20 березня були знищені чотири українські безпілотники над територією Саратовської області й один над Бєлгородською областю.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про низку вибухів у місті. За словами очевидців, над містом пролунало від двох до чотирьох гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах». Перед цим увімкнулась сирена і було чути звук мотора в небі.

Чому Енгельс є законною ціллю для України

У місті Енгельс у Саратовській області Росії знаходиться військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які завдають ударів по цілям в Україні.

На аеродром, від якого до найближчої території, підконтрольної владі України, близько 700 кілометрів, вже здійснювалась атака. Загалом внаслідок цих ударів загинули шестеро російських військовослужбовців. Водночас в Міноборони Росії стверджували, що всі дрони були збиті ППО, а військові загинули внаслідок падіння уламків.

Україна офіційно не підтверджувала і не заперечувала, що саме вона атакувала аеродром в Енгельсі.

Нагадаємо, Буданов назвав основні цілі РДК під час рейду у Бєлгородській та Курській областях.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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