Рейд РДК у Бєлгородській та Курській областях: Буданов назвав головні цілі повстанців

Бойові дії переходять на новий етап, з метою послаблення путінського режиму та особисто Володимира Путіна, а також об’єднання всіх здорових опозиційних сил у єдиний сильний фронт.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Informator.ua.

Під час Форуму підтримки російських добровольців Буданов заявив, що тільки таке об’єднання проти диктатора може врятувати Росію від падіння у прірву. На його думку, росіяни мають можливість побудувати Росію без Путіна.

«Путін розуміє, що в очах світових лідерів, насамперед КНР він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом та своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим взагалі і самого Путіна особисто. Ми повинні використовувати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю. Ваша боротьба переходить у нову фазу і на вас тепер більше відповідальності», — сказав Буданов.

За його словами, російські добровольців мають обов’язок перед своєю Батьківщиною не лише в боротьбі проти фашистського режиму. Їм слід об’єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву.

«Я вірю у вас, я вірю в нову Росію, яку вам доведеться створити заново. Військова операція у російському кордоні – лише початок вашої боротьби за свою країну», — наголосив головний розвідник України.

До того ж Буданов зазначає, що ця вся операція від самого початку була спрямована та те, щоб відтягнути резерви армії Росії з фронту в Україні. Водночас під час операції повстанці беруть під контроль низку прикордонних населених пунктів, а також завдають ударів виключно по військовій інфраструктурі.

Раніше ПЛ писала про те, що відбувається на кордоні з РФ і хто за цим стоїть.