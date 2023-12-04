В мире

«У нас закончились деньги»: у Байдена призывают Конгресс утвердить финансирование помощи Украине

Если экономика Украины рухнет, она не сможет вести войну против РФ.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 декабря, 2023
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Фото: Слово и дело

В Белом доме предупредили лидеров Конгресса США, что ресурсы, которые выделены для помощи Украине, полностью заканчиваются в этом году. В связи с этим там выступили со срочным призывом как можно скорее утвердить финансирование помощи Киеву.

Об этом пишет Первая Линия со ссылкой на Financial Times. Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг направила письмо лидерам Республиканской и Демократической партий, в котором предупредила, что без действий Конгресса до конца года у США закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из американских военных запасов.

Она также подчеркнула, что если Конгресс не одобрит новую поддержку, то «увеличит вероятность военных побед России».

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Янг объяснила, что поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение и не может быть заменена другими странами.

«Если экономика Украины падет, они не смогут продолжать воевать», — заявила она, отметив, что именно поэтому Россия атакует энергетическую инфраструктуру страны и препятствует экспорту зерна.

В Белом доме также утверждают, что финансирование поспособствует укреплению промышленной базы США, поскольку старые системы вооружения отправят в Украину и их заменят новыми, произведенными в Соединенных Штатах.

Напомним, в Еврокомиссии отреагировали на заявления Орбана по поводу невозможности вступления Украины в ЕС.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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