«У нас закончились деньги»: у Байдена призывают Конгресс утвердить финансирование помощи Украине

В Белом доме предупредили лидеров Конгресса США, что ресурсы, которые выделены для помощи Украине, полностью заканчиваются в этом году. В связи с этим там выступили со срочным призывом как можно скорее утвердить финансирование помощи Киеву.

Об этом пишет Первая Линия со ссылкой на Financial Times. Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг направила письмо лидерам Республиканской и Демократической партий, в котором предупредила, что без действий Конгресса до конца года у США закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из американских военных запасов.

Она также подчеркнула, что если Конгресс не одобрит новую поддержку, то «увеличит вероятность военных побед России».

Янг объяснила, что поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение и не может быть заменена другими странами.

«Если экономика Украины падет, они не смогут продолжать воевать», — заявила она, отметив, что именно поэтому Россия атакует энергетическую инфраструктуру страны и препятствует экспорту зерна.

В Белом доме также утверждают, что финансирование поспособствует укреплению промышленной базы США, поскольку старые системы вооружения отправят в Украину и их заменят новыми, произведенными в Соединенных Штатах.

Напомним, в Еврокомиссии отреагировали на заявления Орбана по поводу невозможности вступления Украины в ЕС.