Турция отпустила российский корабль с украденным украинским зерном: реакция Украины

Турция в очередной раз показала, что она намерена играть на два фронта. Турецкая сторона приняла решение отпустить российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска.

В заявлении МИД Украины сообщили о том, что Турция осознано пошла на такой шаг, несмотря на все заявления украинской стороны, пишет Первая Лента.

«Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено», — говорится в заявлении.

В связи с этой ситуацией Украина решила пригласить посла Турции в Киеве: «Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе Россией зерна из Украины и не позволит его импорт на свою территорию.

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