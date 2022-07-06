Стало известно, сколько украинцев воюет или готовится к войне с РФ

На данный момент боевой и военный опыт получают около миллиона граждан. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина ускоренными темпами перевооружается по стандартам НАТО. Об этом он написал на своей странице в твиттере, отмечает Первая Лента.

«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. «План Путина» идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество», — написал он.

Данилов отметил, что вместо «демилатаризации», один из пунктов плана РФ по войне в Украине, Москва получила обратный процесс — быстрое перевооружение по стандартам НАТО. Кроме того, вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

Отметим, что ранее в НАТО заявили о том, что союзники по Альянсу способны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько нужно.

Ранее мы сообщали, что военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд.