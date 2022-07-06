Общество

Стало известно, сколько украинцев воюет или готовится к войне с РФ

Цифра действительно поражает.

Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 6 июля, 2022
0 0 1 минута чтения

На данный момент боевой и военный опыт получают около миллиона граждан. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина ускоренными темпами перевооружается по стандартам НАТО. Об этом он написал на своей странице в твиттере, отмечает Первая Лента.

«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. «План Путина» идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество», — написал он.

Данилов отметил, что вместо «демилатаризации», один из пунктов плана РФ по войне в Украине, Москва получила обратный процесс — быстрое перевооружение по стандартам НАТО. Кроме того, вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

Отметим, что ранее в НАТО заявили о том, что союзники по Альянсу способны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько нужно.

Ранее мы сообщали, что военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 6 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Заслужил — новый «мэр» оккупированной Балаклеи — бывший участник известного шоу

3 дня ago

ВСУ полностью освободили остров Змеиный

7 дней ago

НАТО продолжит военную поддержку Украины и увеличивает силы реагирования

1 неделя ago

Дмитрий Медведев угрожает миру накануне саммита НАТО

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button