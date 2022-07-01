НАТО: холодная война вернулась и она опаснее, чем во время противостояния с СССР

Саммит НАТО в Мадриде объявил общественности, что сегодня она более опасна, чем во времена холодной войны: у нас есть враг, который представляет «самую значительную и непосредственную угрозу безопасности альянса», и что это Россия.

Ситуация менее предсказуема, меньше соблюдения правил и реальная опасность ядерной эскалации и кровопролитных боев, которые так глубоко покалечили Украину. Кроме того, нет четкого обратного пути к любой релаксации, пишет в своем материале POLITICO, отмечает Первая Лента.

В отличие от холодной войны между США и СССР более чем поколение назад, нынешний тупик не связан с балансом двух великих противников-сверхдержав. Архитектура ядерного нераспространения 1980-х и 1990-х годов в значительной степени рухнула. Исторически обособленные страны, такие как Финляндия и Швеция, встали на одну сторону.

Война в киберпространстве, дезинформация, высокотехнологичное оружие, такое как сверхзвуковые ракеты и вооруженные беспилотники, а также новые области конфликтов, такие как Арктика и космос, породили ранее невиданные и крайне непредсказуемые угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, завершающей саммит в Мадриде, прямо признал, что нынешняя угроза больше, чем угроза холодной войны. И он четко предупредил Путина, что любое посягательство на территорию союзников немедленно обрушит на него всю ярость западной военной силы.

Ранее Столтенберг объявил об увеличении сил повышенной готовности НАТО.