Политика

НАТО: холодная война вернулась и она опаснее, чем во время противостояния с СССР

Похоже, что Третья мировая война может наступить уже скоро.

Photo of Виктор Виктор Send an email 21 час agoОбновлено: 1 июля, 2022
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Саммит НАТО в Мадриде объявил общественности, что сегодня она более опасна, чем во времена холодной войны: у нас есть враг, который представляет «самую значительную и непосредственную угрозу безопасности альянса», и что это Россия.

Ситуация менее предсказуема, меньше соблюдения правил и реальная опасность ядерной эскалации и кровопролитных боев, которые так глубоко покалечили Украину. Кроме того, нет четкого обратного пути к любой релаксации, пишет в своем материале POLITICO, отмечает Первая Лента.

В отличие от холодной войны между США и СССР более чем поколение назад, нынешний тупик не связан с балансом двух великих противников-сверхдержав. Архитектура ядерного нераспространения 1980-х и 1990-х годов в значительной степени рухнула. Исторически обособленные страны, такие как Финляндия и Швеция, встали на одну сторону.

Война в киберпространстве, дезинформация, высокотехнологичное оружие, такое как сверхзвуковые ракеты и вооруженные беспилотники, а также новые области конфликтов, такие как Арктика и космос, породили ранее невиданные и крайне непредсказуемые угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, завершающей саммит в Мадриде, прямо признал, что нынешняя угроза больше, чем угроза холодной войны. И он четко предупредил Путина, что любое посягательство на территорию союзников немедленно обрушит на него всю ярость западной военной силы.

Ранее Столтенберг объявил об увеличении сил повышенной готовности НАТО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 21 час agoОбновлено: 1 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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