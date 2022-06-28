Почти 50 погибших в грузовике в США: шокирующие данные полиции

Власти Сан-Антонио, штат Техас, обнаружили 46 мертвых людей, скорее всего, мигрантов, незаконно ввезенных в прицеп грузовика. Местное пожарное управление сообщило, что еще 16 человек, найденных на месте происшествия, были доставлены в больницу с признаками инсульта и истощения.

46 тел были обнаружены в понедельник в трейлере трактора в Сан-Антонио, штат Техас, США, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. Национальность пострадавших пока не уточняется. Член городского совета Адриана Роча Гарсия назвала жертв мигрантами. Власти это не подтвердили. Они не сказали, из какой они страны. Только министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что двое госпитализированных прибыли из Гватемалы, пишет Первая Лента.

По сообщениям СМИ, это один из самых трагических случаев контрабанды людей, обнаруженных на границе США и Мексики. Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг назвал обнаружение тел «ужасной трагедией». «У них были семьи и, вероятно, они пытались найти лучшую жизнь. Это просто ужасная человеческая трагедия. Мы надеемся, что виновные в том, что эти люди подвергались таким бесчеловечным условиям, будут привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона. «, — цитирует Ниренберга местное телевидение.

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