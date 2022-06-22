Почти тысяча жертв: трагическое землетрясение в Афганистане

Почти тысяча жертв афганского землетрясения, сообщают местные власти. В результате катаклизма пострадали более 600 человек. Разрушено 90 домов. Вероятно, несколько десятков человек оказались под завалами.

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане резко возросло. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана, пишет УРА-Информ.

Землетрясение ощутили 119 миллионов человек в Афганистане, Пакистане и Индии, сообщил Евро-средиземноморский сейсмологический центр EMSC.

Незадолго до 10 часов утра (по киевскому времени — ред.) местные власти объявили число жертв землетрясения — 950 человек. По информации служб, в результате удара пострадали еще 610 человек.

«Число погибших, вероятно, увеличится, поскольку некоторые деревни расположены в отдаленных горных районах, и для сбора подробностей потребуется время», — прокомментировал представитель МВД Афганистана Салахуддин Аюби.

Агентство новостей Афганистана «Бахтар» сообщило, что к месту крушения прибывают спасатели на вертолетах. Абдул Вахид Райан, глава агентства, написал в Твиттере, что в Пактике было разрушено 90 домов и что, вероятно, несколько десятков человек оказались под завалами.