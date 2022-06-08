Водитель врезался в толпу людей в Берлине: один погибший, много раненых

Автомобиль врезался в толпу на Ранкештрассе в районе Берлин-Шарлоттенбург. Это подтвердили сотрудники пожарно-спасательной службы. По предварительной информации, по меньшей мере один человек погиб и 10 ранены, сообщают немецкие СМИ.

Информацию о смерти одного человека приводит «Bild». Там отмечают, что , водитель автомобиля Renault задержан. Инцидент произошел в среду утром на Брайтшайдплац возле Мемориальной церкви, отмечает Первая Лента.

По данным некоторых СМИ, в т.ч. «Der Spiegel», может быть ранено больше людей — даже 30.

Трагедия произошла недалеко от места теракта в декабре 2016 г. Тогда террорист въехал на грузовике в толпу, и среди 12 погибших был гражданин Польши Лукаш Урбан. Его тело было обнаружено на пассажирском сиденье автомобиля.

Урбан стал первой жертвой нападения тунисца Аниса Амри. Террорист угнал грузовик, убил Урбана, а затем въехал на 40-тонной машине в людей на рождественской ярмарке в центре Берлина на Брайтшайдплац.

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