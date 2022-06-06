Политика

В Мариуполе уже началась эпидемия

Российская пропаганда об этом точно не расскажет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 6 июня, 2022
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в воскресенье, что можно говорить о начале эпидемии в этом оккупированном россиянами городе на Азовском море. Мусор гниет на улицах, добавил он, а заражение может быть вызвано самодельными могилами.

Советник мэра сообщил со ссылкой на собственные источники в Мариуполе, что город «действительно находится на карантине». «Сейчас более мягкий вариант карантина, более бюрократический, но я думаю, они понимают, что эпидемия началась», — добавил Андрющенко. Он считает, что это может быть холера или дизентерия (бактериальная дизентерия), пишет Первая Лента.

Характеризуя санитарную ситуацию, Андрющенко рассказал о загрязнении моря и водных источников. «Мы осознаем, что определенное влияние оказывают неглубокие могилы, гниющий мусор на улицах — все это уходит в воду, море, источники питьевой воды. Риск эпидемии — это не просто угроза, он уже на таком уровне, что мы в основном фиксируем единичные случаи — настолько, насколько мы можем их зарегистрировать», — сказал он.

По его мнению, «это позволяет говорить о том, что эпидемия в основном началась». По словам советника мэра Мариуполя, смертность растет.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 6 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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