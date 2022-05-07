Черногория готовится присоединиться ко всем пакетам санкций против России

Страна активно готовится к тому, чтобы присоединиться ко всем антироссийским санкциям, которые вводит Европа

Черногория присоединится к санкциям против России. Коллаж "Сегодня"

Черногория готовится к введению всех пакетов антироссийских санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, сообщает посольство Украины в Черногории.

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В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиялкой глава МИД отметил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также во всех ведомствах продолжается подготовка к внедрению Черногории всех пакетов антироссийских санкций.

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"Как и в каждом большом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – заявил глава черногорской дипломатии.

Санкционная удавка

Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.

Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.

По материалам: Сегодня