Идея Путина? В РФ придумали супернелепый способ скрыть гибель военных на крейсере «Москва»

Власти РФ пытаются объяснить семьям погибших военных почему затонул крейсер «Москва»

Обнародован документ, как прокуратура РФ выкручивается о гибели солдат РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители погибших российских оккупантов пытаются узнать, почему их дети были на учениях, а оказались воевать в Украине. Прокуратура РФ отправила ответ родителям погибшего военного ответ на запрос, что случилось с их сыном. Документ в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Россиян убеждают, что крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в "спецоперации".

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", – говорится в ответе на запрос родителей погибшего солдата.

При этом в ответе прокуратуры РФ идет речь о том, что командир воинской части, где служил солдат, "издал приказ", в соответствии с которым, военный объявлен "безвестно отсутствующим в воинской части". Прокуратура РФ утверждает, что срочник пропал без вести как раз «во время происшествия, повлекшего гибель корабля".

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Предыстория

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

По материалам: Сегодня