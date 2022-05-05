Путин извинился за антисемитское заявление Лаврова

Лидеры РФ и Израиля провели телефонный разговор и затронули тему скандальных заявлених главы МИД РФ

Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 5 мая извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "у Гитлера была еврейская кровь", сообщает канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр принял извинения президента Путина за высказывания Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорится в официальном заявлении канцелярии Беннетта.

В Кремле также сообщили о телефонном разговоре Путина и Беннета, состоявшемся 5 мая, однако в российской версии не было ни слова об извинениях Путина и скандальных комментариях Лаврова.

По информации Кремля, Путин и Беннет обсудили ситуацию в Украине, в том числе эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также президент РФ подчеркнул важность празднования 9 мая и "просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия".

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МИД России "отличился" антисемитскими заявлениями

Глава МИД России Сергей Лавров попал в международный скандал из-за заявления, что "Гитлер имел еврейскую кровь" и "самые ожесточенные антисемиты обычно евреи". Слова Лаврова касались президента Украины Владимира Зеленского и были еще одной попыткой оправдать развязанную Россией войну мифическим "украинским неонацизмом".

Также Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в "поддержке неонацистского режима".

В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно, что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул Лапид.

В свою очередь представители украинской власти назвали слова Лаврова мерзкими и оскорбительными для Зеленского.

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По материалам: Сегодня