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Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

На месте работают спасатели, информации о пострадавших нет

Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)

В РФ горит электростанция / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишут росСМИ.

Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)

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Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)

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В компании "Сахалинэнерго" сообщили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

В РФ вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары

В Курганской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Также началась эвакуация нескольких населенных пунктов.

Как стало известно, всю ночь было закрыто движение по дороге из Кургана в Екатеринбург.

Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Свердловской и Челябинской областям.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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