Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)
На месте работают спасатели, информации о пострадавших нет
В РФ горит электростанция / Фото: Коллаж: Сегодня
Пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишут росСМИ.
Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.
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В компании "Сахалинэнерго" сообщили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.
В РФ вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары
В Курганской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Также началась эвакуация нескольких населенных пунктов.
Как стало известно, всю ночь было закрыто движение по дороге из Кургана в Екатеринбург.
Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Свердловской и Челябинской областям.
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По материалам: Сегодня