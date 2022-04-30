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Мир без русни. Российских пропагандистов «порвал» мем (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 апреля, 2022
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На одном из шоу пропагандисты обсудили картинку из интернета

Мир без русни. Российских пропагандистов "порвал" мем (видео)

В России на шоу обсудили картинку, каким будет мир без русни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России на одном из пропагандистских шоу на полном серьезе обсудили мем из Twitter. Наверное, пропагандисты не смогли найти нигде более важные темы для обсуждения.

По словам ведущего, в "украинских соцсетях публикуют картинки, каким будет мир без русни".

Важное обсуждение мема

"Обратите внимание – мир без русни. Я только не понимаю – это фантазия наркоманская у них? Почему у них негры на плантациях работают? И виноградники чьи? Это где, в Калифорнии они оказались? Судя по лицам, типа все счастливые. Куда пытаются сбежать эти украинцы? В Африку или Америку? Чьи виноградники – итальянские, не итальянские?" – заявил пропагандист.

Мир без русни. Российских пропагандистов "порвал" мем (видео)

Мир без русни. Российских пропагандистов "порвал" мем (видео)

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В ответ ему публицист Искандер Валитов заявил, что главное в этом меме – это то, "чтобы не было русских". По его "очень глубокому" анализу, на самом деле "ситуация намного хуже" и, конечно, в этом виноват никто иной, как Запад:

"Ладно, если бы только украинцы об этом мечтали. Украинцы об этом мечтают, поскольку им эту мечту навязали – им велели так мечтать. А мечтает об этом весь цивилизованный Запад. Они уже в последние лет 300 об этом, наверное, мечтают, а последние 100 лет – особенно интенсивно".

Мир без русни. Российских пропагандистов "порвал" мем (видео)

Услышав эти слова, ведущий начал идти в сторону философии и обобщения:

"Возможно, "мир без русни" – это не в Украине, а вообще во всем мире? Может, это и есть их истинная цель, чтобы нас не было на этой планете?".

На это публицист заявил, что "об этом и идет речь":

"Причем они сегодня понимают, что одной Украиной нанести поражение, так сказать, на полях сражения России не удастся, поэтому нужно вовлечь всю оставшуюся Европу. Для начала пойдет Польша с Прибалтией, наверное, а дальше остальные… Никого не жалко. Важно, чтобы массу создать побольше – и проблем соответственно нам побольше".

Мир без русни. Российских пропагандистов "порвал" мем (видео)

Напомним, СБУ сообщила, что спецслужбы России устраивают постановочные сюжеты для местных СМИ. Они насильно вывозят иностранцев из Херсона в Крым для пиара.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 2 minutes read
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