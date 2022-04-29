Российские пропагандисты начали говорить о третьей мировой войне (видео)

Симоньян заявила, что лучше ядерный удар, чем поражение России

Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты заговорили о третьей мировой войне как наиболее реалистичном варианте развития событий. Об этом в эфире российского телеканала заговорила Маргарита Симоньян в программе Владимира Соловьева. Видео этого фрагмента программы появилось в Сети.

"…Или мы проигрываем в Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей мировой. Потому что зная нас, зная нашего руководителя Владимира Путина… Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий (поражение России в войне с Украиной. — Ред.). К ужасу моему — с одной стороны, а с другой стороны — с пониманием, что… Ну что, значит так", — сказала Симоньян.

Соловьев на это решил вставить реплику:

"Ну мы-то — в рай, а они просто сдохнут", — заявил он, чему Симоньян радостно поддакнула.

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По материалам: Сегодня