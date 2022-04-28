Военные преступления РФ в Украине должен судить международный трибунал – решение ПАСЕ
Документ поддержали 115 депутатов ПАСЕ
ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 28 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с предложением безотлагательного создания международного трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине. Документ поддержали 115 депутатов.
Об этом сообщает ПАСЕ.
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В резолюции осуждается война России против Украины, которая ведется с применением тяжелого оружия и сопровождается военными преступлениями, такими как казни и сексуальное насилие.
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ПАСЕ призвала международное сообщество поддержать действующие расследования военных преступлений в Украине, в частности со стороны Международного уголовного суда, украинских и зарубежных правоохранительных органов.
По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, принятый документ стал очередным шагом для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
Официально. Совет Европы приостановил членство России
Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины. Об этом сообщили в Совете Европы.
"Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу. Решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину", – говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека.
"Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения", – отметили в СЕ.
Кроме этого, в Совете Европы заявили, что приостановление членства РФ – это не окончательная мера, а временная, которая "оставляет каналы связи открытыми".
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По материалам: Сегодня