День победобесия. В России начали пугать Казахстан судьбой Украины (видео)

В ответ российскому пропагандисту заявили, что казахи желают победы Киеву

Москва нашла себе еще одного врага в СНГ. Казахстан отказался проводить в этом году военный парад на день победобесия 9 мая, и по властям республики на полную мощность заработала тяжелая артиллерия кремлевской пропаганды.

Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян (главреда RT, главного рупора путинской пропаганды), публично начал угрожать официальному Нур-Султану.

Хамство и лексика подворотни от пропагандиста

Казахстан уже второй год подряд отменяет военный парад 9 мая. Официальная версия – эпидемия коронавируса в стране. Но в этот раз решение независимой страны вызвало нескрываемое раздражение Кремля, и оттуда поступила команда "мочить".

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Тигран Кеосаян взял под козырек и записал нужное видео. Причем в выражениях пропагандист не стеснялся и использовал привычные для себя хамский тон и лексику подворотни.

"Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс… На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь.

Идет война. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет…. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?" – выдал Кеосаян.

Казахстан знает, что стоит за угрозами и словами о братстве

МИД Казахстана не стал делать вид, что ничего особенного не произошло, и в своем ответе на выпад Кеосаяна четко дал понять, что знает, кто дал ему команду. В качестве предупредительной меры МИД Казахстана заявил, что Кеосяну будет закрыт въезд в страну.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям.

Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", – заявил пресс-секретарь МИДа Айбек Смадияров, как передает Телеграм-канал "Новости Казахстана".

В Украине тоже дали понять, что следят за ситуацией, и предупредили Нур-Султан. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя эскалацию в "непризнанной "ПМР", заявил, что угроза исходит не только для Молдовы, но и для Казахстана, как передает телеграм-канал "Сегодня".

"В этом конкретно участвует РФ, она его модерирует… Лавров заявил, что молдаване являются их братьями. И более того, братьями являются и казахи. Поэтому им нужно приготовиться, это может быть начало такого "братства" на территории Молдовы", – сказал Данилов.

"Мы ждем победы Украины"

Грязный выпад кремлевской прислуги не остался без внимания казахских пользователей Сети.

Общественный деятель Арман Шураев записал видеоответ, в котором издевательски заметил, что Кеосаяна, вероятно, заразила жена. И диагноз болезни – "вата головного мозга".

Арман Шураев также выдал ответ и по поводу отмены военного парада на день победобесия.

"Я скажу, что мы все казахи, все практически 100%, ждем победы Украины над Россией. И этот день победы Украины мы будем отмечать со слезами и с радостью на глазах", – заявил Шураев.

Казахстан пообещал Европе не помогать Москве

Отношения между Москвой и Нур-Султаном далеки от безоблачных. И началось это не вдруг, не сегодня и не вчера. Москва открыто и давно предъявляет территориальные претензии на северные районы Казахстана и выражает недовольство языковой политикой Нур-Султана (в 2018 году здесь перевели алфавит с кириллицы на латиницу. – Ред.).

Одним из наиболее болезненных уколов для Кремля стало публичное заявление Казахстана, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и никогда не признает марионеточные "ЛДНР".

Примечательно, что это заявление прозвучало в самый разгар российского вторжения в Украину. Случилось это в Брюсселе после официальных переговоров ЕС и Казахстана на которых и прозвучали тревожные звонки для Москвы.

Так, например, как передает EuracTIV, первый замглавы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что "Казахстан уважает территориальную целостность Украины", страна "не признавала и не признаёт" ни аннексию Крыма, ни сепаратистские "ЛДНР".

Более того, Сулейменов заверил Европу, что Казахстан не станет помогать Кремлю обходить западные санкции.

Более серьезного удара по всем ложным идеологическим клише Кремля трудно себе представить.

Казахи тоже тренируют боевых гусей против Москвы

Путин и Со провели массированную информационную кампанию по обвинению Украины в создании секретного биологического оружия, которое должны были доставлять в Россию гуси и голуби. Так авторы сумасшедшей идеи старались хоть как-то оправдать агрессию.

На все эти сенсационные разоблачения нормальные люди ответили массой издевательских мемов. Так, в частности, известный украинский доктор Евгений Комаровский высмеял всю эту пропагандистскую чушь и был занесен в список "врагов России".

Но машина пропаганды работает по своим законам, и обвинения в разработках биологического оружия понеслись в сторону Казахстана.

В СМИ пошла волна заказных публикаций, в которых Нур-Султан прямо обвиняют в том, что он предоставил свою территорию для биолабораторий Запада. Вывод всех этих статей один – в биолабораториях разрабатывают биологическое и бактериологическое оружие, что является прямой угрозой России.

Сенатор Ахылбек Куришбаев пошел на то, чтобы дать развернутый ответ на все обвинения Москвы, как передают Новости Казахстана: "Наши биологические лаборатории уровня BSL-3 занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов… Особо опасные вирусы первой группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются".

Сенатор добавил, что все лаборатории принадлежат Казахстану и не получают зарубежных грантов. В них не работают иностранные врачи и ученые.

"Наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам. Они не являются секретными и закрытыми объектами. Их работа абсолютно прозрачна и в любое время может быть проинспектирована международными экспертами… Заявления зарубежных политиков о том, что указанные лаборатории могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью, абсолютно безосновательны", – добавил сенатор.

Кто остался в России после ухода "Durex" и "Сontex"

Из России массово уходят компании, корпорации и бренды. Как выяснилось, РФ самостоятельно не может производить даже гвозди, что стало откровением для главы сената Госдумы Валентины Матвиенко. А один из российских ученых предложил даже делать туалетную бумагу из камня…

Но армия пропагандистов продолжает уверять население, что все идет отлично. Оппозиционный телеграм-канал "Крем" иронично прокомментировал исход товаров и историческую роль Маргариты Симоньян и ее супруга Тиграна Кеосаяна.

Добавить к этому нечего…

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По материалам: Сегодня