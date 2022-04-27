Северная Корея решила увеличить свой ядерный арсенал – СМИ

Недавно Пхеньян активизировал испытания оружия и демонстрацию военной мощи

Ким Чен Ын показал межконтинентальные баллистические ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет ускорить разработку ядерного арсенала своей страны, наблюдая за масштабным военным парадом, на котором демонстрировались межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Об этом сообщает Reuters.

Так, парад прошел в понедельник вечером во время празднования 90-летия вооруженных сил Северной Кореи/

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Недавно Пхеньян (ред. – столица КНДР) активизировал испытания оружия и демонстрацию военной мощи, поскольку переговоры о денуклеаризации с Соединенными Штатами зашли в тупик, а к власти в Южной Корее пришла новая консервативная администрация.

«Ядерные силы нашей республики должны быть полностью готовы к выполнению своей ответственной миссии и в любое время привести в действие свои уникальные средства сдерживания», — сказал Ким.

Северная Корея заказала испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея впервые успешно испытала тяжелую баллистическую ракету Hwasong-17. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын.

Сообщается, что она взлетела и рухнула у берегов Японии.

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По материалам: Сегодня